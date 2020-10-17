Cimnastikte Kasım hedefi

Cimnastik Federasyonu salonunun tadilat çalışmaları devam ederken, yapımı süren minder havuzunu inceleyen Hasan Sapsızoğlu, Kasım ayı içerisinde salonu hizmete koymayı hedeflediklerini açıkladı

KKTC Cimnastik Federasyonunun yıkılma tehlikesi olan, tavanı su akıtan ve tehlike yaratan salonunun tadilatçalışmaları devam ediyor.

“Peyak binaları olarak bilinen yerde bulunan salonun çatısının değişimi yoğun süren çalışmalar sonrasında tamamlandı. Modern malzeme ile çatı değişimi tamamlanırken, iç mekanın tadilatı ise sürüyor. İç mekanın tadilatı, boya sıva işleri, WC yapımı, yönetim kurulu odası, tribünlerin yerleştirilmesi, kantinin yapılması, giriş kısmı ve üst katın zeminin parke ile döşenmesi ve dış yüzeylerin boyanarak tadilat tamamlanacak.

İsmi Dr Fazıl Küçük Cimnastik Salonu olacak olan salonda devam eden çalışmaları sürekli yerinde inceleyen Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, Kasım ayı içerisinde salonu hizmete koymayı hedeflediklerini açıkladı.

Salondaki çalışmalara da zaman zaman katılan Hasan Sapsızoğlu,cimnastikantrenörü Hasan Solak ile birlikte yapımı süren minder havuzunu incelerken, havuzun nasıl olması gerektiği konusunda çalışanlara bilgi verdi.”



