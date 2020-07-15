Cimnastikte ilk yaşanacak

KKTC Cimnastik Federasyonu, 2. Özgür Çocuk Cimnastik Şöleninde bir ilke imza atıp, şölende amutta yürüme yarışı yapacağız. Yarışmayı kazananların dereceleri rekor olarak kaydedilecek

KKTC Cimnastik Federasyonunun 17 Temmuz Cuma saat 19:00’da Atatürk Stadında düzenleyeceği 2. Özgür Çocuk Cimnastik Şöleninde bir de ilke imza atılacak.

KKTC Cimnastik Federasyonundan konu ile ilgili yapılan açıklama şöyle:

“20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramını kutlamaları çerçevesinde düzenleyeceğimiz 2. Özgür Çocuk Cimnastik Şöleninde tarihimizde bir ilki gerçekleştireceğiz.Şölende ilk kez amutta yürüme yarışı yapacağız.

15 yaş altı kız, 15 yaş üstü kız, 15 yaş altı erkek ve 15 yaş üstü erkek olmak üzere dört kategoride yapılacak olan yarışmanın kazananları aynı zamanda KKTC rekorlarının dasahipleri olacaklar. Her kategorinin kazananına 500 TL nakit ödül de verilecek.”