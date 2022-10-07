Cimnastikte ilk üç ödüllendirildi

Türkay Çavuşgil Artistik Cimnastik Minik Kızlar Anı Yarışmasında ilk 3 sırayı alan Fatma Nida Toko, Defne Conkbayır ve Maya Küçükakçalı, kupa ve maddi katkı ile ödüllendirildi



KKTC Cimnastik Minik Kızlar Milli Takımının belirleneceği yarışmaların ilk etabı olan Türkay Çavuşgil Artistik Cimnastik Minik Kızlar Anı Yarışması, merhumun oğlu

KKTC Cimnastik Federasyonu, Türkay Çavuşgil Artistik Cimnastik Minik Kızlar Anı Yarışmasında ilk 3’e giren çocukları ödüllendirmek için kupa töreni düzenlendi. Fatma Nida Toko, Defne Conkbayır ve Maya Küçükakçalı ile yarışmada ilk 3’e giren çocuklar oldular.

İlk 3’e giren çocukların puanları şöyle:

1. Fatma Nida Toko 73,2 puan,

2. Defne Conkbayır 64,9 puan

3. Maya Küçükakçalı 61,1

KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, kupa töreninde yaptığı açıklamada, “Türkay Çavuşgil anısına düzenlediğimiz yarışmada dereceye giren çocuklarımıza kupa ve maddi destek sağlayarak çocuklarımızı motive eden Yakup Çavuşgil’e çok teşekkür ederiz.

Sporu ve sporcuyu düşünmek ayrı bir karakter ister. Sporumuza ve çocuklarımıza destek veren herkese çok teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı.



KKTC Cimnastik Federasyonu geçtiğimiz hafta sonu Türkay Çavuşgil anısına Artistik Cimnastik Minik Kızlar KKTC Şampiyonası düzenlemişti.KKTC Cimnastik Minik Kızlar Milli Takımının belirleneceği yarışmaların ilk etabı olan Türkay Çavuşgil Artistik Cimnastik Minik Kızlar Anı Yarışması, merhumun oğlu Yakup Çavuşgil ’in desteği ile düzenlemişti.KKTC Cimnastik Federasyonu, Türkay Çavuşgil Artistik Cimnastik Minik Kızlar Anı Yarışmasında ilk 3’e giren çocukları ödüllendirmek için kupa töreni düzenlendi. Fatma Nida Toko, Defne Conkbayır ve Maya Küçükakçalı ile yarışmada ilk 3’e giren çocuklar oldular.İlk 3’e giren çocukların puanları şöyle:1. Fatma Nida Toko 73,2 puan,2. Defne Conkbayır 64,9 puan3. Maya Küçükakçalı 61,1KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, kupa töreninde yaptığı açıklamada, “Türkay Çavuşgil anısına düzenlediğimiz yarışmada dereceye giren çocuklarımıza kupa ve maddi destek sağlayarak çocuklarımızı motive eden Yakup Çavuşgil’e çok teşekkür ederiz.Sporu ve sporcuyu düşünmek ayrı bir karakter ister. Sporumuza ve çocuklarımıza destek veren herkese çok teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı.