Cimnastik’te ilk şampiyonluklar Ruso Ortaokulu’nun

Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu kız ve erkek cimnastik takımları, Cimnastik Federasyonu ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilk kez düzenlenen ortaokullar arası cimnastik yarışmalarında şampiyon olarak, önemli bir başarıya imza attılar

Elif Doğan, Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu Tara Serap Buba, Yakın Doğu Koleji Gülay kaya, Atleks Sanverler Ortaokulu Ceren Sakallı, Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu

Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu Yakın Doğu Koleji Polatpaşa Lisesi

Kaan Öztürk, Yakın Doğu Koleji Mehmet Karsu, Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu Poyraz Kartopu, Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu

Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu

KKTC Cimnastik Federasyonunda Hasan Sapsızoğlu başkanlığındaki yönetim kurulu, ülkede ilkleri gerçekleştirmeye devam ederken, cimnastikte bir ilk daha yaşattı.KKTC Cimnastik Federasyonu ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan iş birliği çerçevesinde ülkede ilk kez ortaokullar ve liseler arası cimnastik yarışmaları düzenlendi.KKTC Cimnastik Federasyonu Dr Fazıl Küçük Cimnastik Salonunda ortaokullar arasında gerçekleşen yarışmaları Cimnastik Federasyonuna bağlı hakemler değerlendirdi.Ortaokullar yarışmalarda Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu, Canbulat Özgürlük Ortaokulu, Polatpaşa Lisesi orta bölümü, Yakın Doğu Koleji, Atleks Sanverler Ortaokulu, İrsen Küçük Ortaokulu, okulları yarıştılar.Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu kız ve erkek cimnastik takımları ilk kez düzenlenen ortaokullar arası cimnastik yarışmalarında şampiyon olarak, önemli bir başarıya imza attılar.Yarışmalar sonrasında ödül törenine geçilirken, Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu ve Genel Orta Eğitim Dairesi müdürü Cengiz Topel Uzun yaptıkları konuşmalarda, ilk yarışmanın önemine vurgu yapıp, bu yarışmaya katılan sporcuların ilk yarışmacılar olarak tarihe geçtiklerini belirttiler.Ödül töreninde dereceye giren sporcular ve okullara ödüllerini Genel Orta Eğitim Dairesi müdürü Cengiz Topel Uzun ile Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi müdürü Gökmen Davutoğlu verdiler.Çarşamba günü düzenlenecek olan liseler arası cimnastik yarışmaları da Dr Fazıl Küçük Cimnastik Salonunda sabah saat 10:00’da başlayacak.