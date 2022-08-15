Cimnastikte büyük festival, büyük özveriyle gerçekleştirildi

KKTC Cimnastik Federasyonunun, Birinci Global’in ana sponsorluğunda Girne Amfi Tiyatro'da gerçekleştirdiği Akdeniz’de Bir İnci Cimnastik Festivalimizi büyük bir coşku ve yoğun bir ilgiyle tamamlanmıştı.

Girne Amfi Tiyatro'yu ülkenin en büyük cimnastik festivaline hazırlamak için ise büyük özveri gösterildi. Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu ile yönetim kurulu üyeleri ile kulüp antrenörleri gösterilerin yapılacağı sahneyi hazırlamak için yoğun çaba gösterdiler. Sahne için gerekli malzemeleri taşıyan tır, büyük olmasından dolayı sahneye uzak bir yerde park etmek zorunda kaldı. Bu nedenle de tatami minderlerini cimnastikçiler ekip olarak çözdüler.

Hasan Sapsızoğlu, yönetim kurulu üyeleri ve antrenörler 45 derece sıcakta malzemeleri hep birlikte sırtlanarak sahneye taşırlarken, sahnenin kurulumunu da bizzat yaptılar.

