Cimnastikte 28. salon açıldı

KKTC Cimnastik Federasyonu’nda Hasan Sapsızoğlu başkanlığındaki yönetim kurulu, 10,000 çocuk hedefi doğrultusunda cimnastiği ülkeye yaymak için tesis ve salon yatırımlarına devam ediyor.

KKTC Cimnastik Federasyonu ülke genelinde 28. cimnastik salonunu da açtı. Hasan Sapsızoğlu, Girne’de 28. cimnastik salonunun açılışı ile ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

“Girne, Karaoğlanoğlu Lotus İş Merkezi Bölgesi’nde 28. cimnastik salonumuzu açmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Lefkoşa Cimnastik Kulübü’nün Karaoğlanoğlu’nda yeni açtığı salonumuza ziyarette bulunarak çalışmaları yerinde izledim. Antrenörlüğünü Aiexey Dmitriyenko’nun yaptığı salonumuza ilgi her geçen gün artmaktadır.

Cimnastik Federasyonu olarak hedefimiz olan 10 bin çocuğumuza ulaşabilmek için çalışmalarımız devam edecektir.”

