Cimnastikcilerin başarılıları açıklandı

Dr. Fazıl Küçük Kulüpler Arası "Minik- Kız" Artistik Cimnastik KKTC Şampiyonasında cimnastikçiler, zorlu hareketleri başarıyla yaparlarken, birincilik Lefkoşa Cimnastik Kulübünden Defne Conkbayır’ın oldu

KKTC Cimnastik Federasyonu faaliyetlerine hız kesmeden devam ederken, bu kez de kulüpler arası yarışma düzenledi.

KKTC Cimnastik Federasyonu tarafından düzenlenen Kulüpler Arası "Minik – Kız" Artistik Cimnastik KKTC Şampiyonası, liderimiz Dr Fazıl Küçük anısına yapıldı.Dr Fazıl Küçük Kulüpler Arası "Minik- Kız" Artistik Cimnastik KKTC Şampiyonası, KKTC Cimnastik Federasyonu Dr Fazıl Küçük Spor Salonunda düzenlendi.

Türkiye’den Türkiye Cimnastik Federasyonu hakem eğitmeni ve hakem Yeliz Ilgar’ın da katkı koyduğu yarışmada cimnastikçiler, zorlu hareketleri başarıyla yaparlarken, ortaya güzel görüntüler ortaya çıktı.

Lefkoşa Cimnastik Kulübünden Defne Conkbayır’ın 67,8 puanla birinci olduğu Dr Fazıl Küçük Kulüpler Arası "Minik- Kız" Artistik Cimnastik KKTC Şampiyonasında ilk 10'a giren sporcular Ankara’da düzenlenecek olan Artistik Cimnastik Minik Kızlar Müsabakasına KKTC Milli Takımı olarak gitmeye hak kazandılar. Şampiyonada dereceye girenlere ödülleri ise KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu ile Dr Fazıl Küçük’ün oğlu Mehmet Küçük tarafından verildi.

Dr Fazıl Küçük Kulüpler Arası "Minik- Kız" Artistik Cimnastik KKTC Şampiyonasında ilk 10'a giren sporcular, dereceleri ve kulüpleri şöyle:

1)Defne Conkbayır 67.8 Lefkoşa Cimnastik kulübü

2)Nida Toko 65.4. Erbulutcimnastik kulübü

3)Türkan Kılıç 58.2. Erbulutcimnastik kulübü

4)Defne Erönen 53. 9. Lefkoşa Cimnastik kulübü

5)Maya Küçükakçalı 44.4. Erbulutcimnastik kulübü

6)Eylül Bulut 43.6. Ada Cimnastik kulübü

7)Hira Nur Aydın 41.5. Ada Cimnastik Kulübü

8)Alminaİsmailov 38.4. P&G cimnastik kulübü

9)Sır Mutlu 36.0. Ada Cimnastik kulübü

10)VarvaraPankratova 35.2 P&G Cimnastik kulübü



