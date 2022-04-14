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Cimnastikçilerin bakış açıları farklı

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Cimnastikçilerin bakış açıları farklı
KKTC Cimnastik Federasyonuna bağlı cimnastikçiler katıldıkları etkinliklerde zorlu hareketleri başarıyla yaparlarken, ortaya da görsel şovlar çıkarıyorlar.
Mormenekşe’de düzenlenen 1. Kültür Sanat ve Üretici Festivaline katılan Mesarya Yıldızları Cimnastik Kulübü ile Lefkoşa Cimnastik Kulubü sporcularının trambolin gösterileri nefesleri keserlerken, objektiflere baş aşağı pozisyonunda yakalandılar.
KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu’nun da katkısıyla yapılan trambolin gösterilerinde havada adeta uçan sporcuların gösterileri izleyenlerden bolca alkış aldı.
 
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