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Cimnastikçilerimiz, Türkiye’de alkışlandı

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Mesarya Yıldızları Cimnastik Kulübü, Eskişehir'de yapılan SalutemCimnastik Şöleninde, Altın Kurdele Ritmik Cimnastik Kulübü ise İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Ritmik Cimnastik Turnuvasında ülkemizi temsil ederek beğenildiler

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Cimnastikçilerimiz, Türkiye’de alkışlandı
KKTC Cimnastik Federasyonunda Hasan Sapsızoğlu başkanlığındaki yönetim kurulunun gerçekleştirdikleri icraatlar, federasyona bağlı kulüplerin de gelişmelerini ve dışa açılımlarını beraberinde getiriyor.
KKTC Cimnastik Federasyonuna bağlı 2 kulüp Türkiye’ye giderek yarışma ve etkinliklere katıldı. Mesarya Yıldızları Cimnastik Kulübü ve Altın Kurdele Ritmik Cimnastik Kulübü Türkiye’de yarışma ve etkinliklere katılan kulüpler oldular.
Mesarya Yıldızları Cimnastik Kulübü, Eskişehir'de yapılan SalutemCimnastik Şöleninde ülkemizi temsil etti. Eskişehir'de oldukça başarılı gösteriler sunan Mesarya Yıldızları Cimnastik Kulübü sporcuları büyük beğeni topladılar.
Altın Kurdele Ritmik Cimnastik Kulübü ise İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Ritmik Cimnastik Turnuvasında yarıştı.İlk kez böyle bir yarışmaya katılan Altın Kurdele Ritmik Cimnastik Kulübü sporcuları İstanbul’da başarılı sonuçlar elde etti.
 
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