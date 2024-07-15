Cimnastikçilerimiz, olimpiyat hedefiyle kampta

KKTC Cimnastik Federasyonu,2032 olimpiyatlarına sporcu gönderme hedefi doğrultusunda her ay düzenli olarak Türkiye’ye antrenörlerini ve sporcularını göndermeye devam ediyor.

Türkiye CimnastikFederasyonu’nun gelişim kampı bu kez İstanbul’da düzenlendi. 8. kamp dönemi İstanbul’da Sancaktepe Kamp Merkezi’nde düzenlendi. İstanbul’da düzenlenen gelişim kampına sporcularımız Nida Toko ile Elvin Altındağ, antrenörleri Mustafa Erbulut ve Berk Aydoğan eşliğinde katıldılar. KKTC Cimnastik Federasyonu kafilesine ise federasyon yönetim kurulu üyesi Selman Beber Toprak başkanlık yapıyor.

