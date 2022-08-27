Cimnastikçilerimiz, İstanbul’da yarışmaya hazır

KKTC Cimnastik Federasyonu, KKTC Cimnastik Şampiyonasında dereceye giren minik – küçük sporcuları Türkiye’de yarışmaya gönderdi.
Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından İstanbul’da 26 – 28 Ağustos 2022 tarihlerinde düzenlenecek olan Artistik Cimnastik Minik – Küçük Erkekler Müsabakasına, Cimnastik Milli Takımımızda katılacak.11 sporcudan oluşan Cimnastik Milli Takımı antrenörleri Bilgin Diker, Mustafa Erbulut, Hasan Çolak ve Hasan Avkat eşliğinde yarışmanın yapılacağı Türkiye Cimnastik Federasyonunun Sancaktepe’deki Merkezinde son antrenmanlarını yaparak yarışmaya hazırlandılar.Antrenmanı başkanHasan Sapsızıoğlu ile yöneticiBasri Aydoğan da izledi.
Cumartesi günü kategorilerde yarışacak olansporcularımız şöyle:
Minikler kategorisi
Minik (a)
1. Ahmet Eren Albayrak
2. Mustafa Kerem Albayrak
3. Berk Mevlüt
4. Yusuf Taşköprü
5. Celal Yağız Sapsızoğlu
Minikler (b)
1. Eren Güler
2. Aren Çaltıkuşu
3. Enes Bulut
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