banner913
banner932
Ay Park Plaza görkemli bir açılışla hizmete girdi
Ay Park Plaza görkemli bir açılışla hizmete girdi
74 0
İki Macar kadına iki ay daha tutukluluk
İki Macar kadına iki ay daha tutukluluk
27 0
 
Gıda israfında dünya birincisiyiz
Gıda israfında dünya birincisiyiz
35 0
İkisi çocuk dört kişi yaralandı
İkisi çocuk dört kişi yaralandı
30 0
Asbuzu U16 Ligi'nde fikstür çekildi
Asbuzu U16 Ligi'nde fikstür çekildi
40 0
Yaz saati uygulaması 27 Ekim’de sona eriyor
Yaz saati uygulaması 27 Ekim’de sona eriyor
71 0
New York’ta üçlü görüşme bu akşam
New York’ta üçlü görüşme bu akşam
26 0
banner1032

Cimnastikçilerimiz, Ankara’da kamp yapacak

banner1020

banner1045
Cimnastikçilerimiz, Ankara’da kamp yapacak
banner971
Hasan Sapsızoğlu başkanlığındaki KKTC Cimnastik Federasyonu yönetim kurulunun 2032 Olimpiyatlarına sporcu gönderme hedefi doğrultusunda çalışmaları sürüyor.
KKTC Cimnastik Federasyonu, Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından Ankara’da düzenlenen kampa 2 sporcu ve 2 antrenör gönderdi. KKTC Cimnastik Federasyonu asbaşkanı Basri Aydoğan’ın kafile başkanlığında, Mesarya Yıldızları Kulübü sporcusu Elvin Altındağ ile antrenör, Berk Aydoğan, Erbulut Cimnastik Kulübü sporcusu Fatma Nida Toko ile antrenörü Mustafa Erbulut ile Ankara’ya gittiler.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.