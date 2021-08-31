Cimnastikçiler, zafer turunu renklendirdi

KKTC Cimnastik Federasyonu, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen bisikletle zafer turuna katılarak, turu ve Lefkoşa sokaklarını renklendirdi.
Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği, Genç Gönüllüler KKTC ve Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamaları kapsamında bisikletle zafer turunakalabalık bir çocuk grubu ile yer alan Cimnastik Federasyonu kafilesi katılımcılardan büyük alkış aldıç
Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamada “Bu özel ve güzel organizasyonun gerçekleşmesini sağlayan Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’ye, Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı KKTC Koordinatörü Mithat Tekçam’a ve KKTC Bisiklet Federasyonu başkanı Mustafa Cevdet’e, çocuklarımıza ve zafer turuna emeği geçen
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