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Cimnastikçiler sahada terledi

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Cimnastikçiler sahada terledi
KKTC Cimnastik Federasyonu antrenör ve sporcuları ile sporcu velileri bu kez salonda değil halı sahada terlediler.
KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu’nun da oynadığı halı saha maçında cimnastik antrenörleri ve sporcuları keyifli bir maç yaptılar. Hamitköy Halı Sahasında oynanan maç centilmence geçerken, 9 – 9 tamamlandı.
 
 
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