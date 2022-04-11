banner762
banner815
Motodrag’da sezon Aydınköy’de açıldı
Motodrag’da sezon Aydınköy’de açıldı
10 0
18 0
 
Konut kredileri 5 aydır artıyor
Konut kredileri 5 aydır artıyor
20 0
Cihangir’den, ‘Kaymaklı’ galibiyet
Cihangir’den, ‘Kaymaklı’ galibiyet
17 0
Ramazan ayında kilo almayı önlemenin yolu, sahura kalkmaktan geçiyor!
Ramazan ayında kilo almayı önlemenin yolu, sahura kalkmaktan geçiyor!
36 0
Fırtına, Gaziantep'te
Fırtına, Gaziantep'te "rötar" yaptı
23 0
Kinder’de salmonella paniği
Kinder’de salmonella paniği
37 0
banner797
banner794

Cimnastikçiler, Orkide Yürüyüşüne renk kattı

banner476

Cimnastikçiler, Orkide Yürüyüşüne renk kattı
Kanser Araştırma Vakfı’nın (KAV) bu yıl ilk kez CENGO-V Vakfı ile iş birliği içerisinde gerçekleştirdiği 19. Orkide Yürüyüşüne cimnastikçiler de katkı koydu.
Bufavento – Taşkent Piknik alanı arasındaki 9 kilometrelik parkurda, “Kanseri Yenmek İçin Yürüyoruz” sloganıyla gerçekleşen yürüyüş sonunda Taşkent Doğa Parkında etkinlikler düzenlendi. Düzenlenen orkide yürüyüşü etkinlikleri çerçevesinde ErbulutCimnastik Kulübü cimnastikçileri izleyenlere muhteşem bir cimnastik gösteri sundular.
KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu’nun da izlediği etkinliklerde ErbulutCimnastik Kulübü cimnastikçileri izleyenlerden coşkulu alkışlar aldılar.
“Kanseri Yenmek İçin Yürüyoruz” sloganıyla uzun yıllardır düzenlenen yürüyüşler, kanser konusunda halkı bilinçlendirmek, farkındalık yaratmak, erken teşhisin önemini vurgulamak ve sağlıklı yaşama yönlendirmek amacıyla düzenleniyor.
 
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.