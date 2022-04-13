Cimnastikçiler, Mormenekşe’yi renklendirdiler

Mormenekşe’de düzenlenen 1. Kültür Sanat ve Üretici Festivaline cimnastikçiler de katılarak renk kattılar.
Mesarya Yıldızları Cimnastik Kulübü ile Lefkoşa CimnastikKulubü sporcuları 1. Kültür Sanat ve Üretici Festivalinde yer alarak gösterilerini sundular. Mesarya Yıldızları Cimnastik Kulübü muhteşem bir dans ve akrobasi gösterisi yaparken, Lefkoşa CimnastikKulubü sporcuları ise muhteşem bir trambolin gösterisi yaptılar.
Togay Menekşeli’nin sunuculuğunda gerçekleştirilen etkinliğe KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu da katılarak sporcuların gösterilerine katkıda bulundu.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.