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Cimnastikçiler, Mormenekşe’yi renklendirdiler

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Cimnastikçiler, Mormenekşe’yi renklendirdiler
Mormenekşe’de düzenlenen 1. Kültür Sanat ve Üretici Festivaline cimnastikçiler de katılarak renk kattılar.
Mesarya Yıldızları Cimnastik Kulübü ile Lefkoşa CimnastikKulubü sporcuları 1. Kültür Sanat ve Üretici Festivalinde yer alarak gösterilerini sundular. Mesarya Yıldızları Cimnastik Kulübü muhteşem bir dans ve akrobasi gösterisi yaparken, Lefkoşa CimnastikKulubü sporcuları ise muhteşem bir trambolin gösterisi yaptılar.
Togay Menekşeli’nin sunuculuğunda gerçekleştirilen etkinliğe KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu da katılarak sporcuların gösterilerine katkıda bulundu.
 
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