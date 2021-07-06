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Cimnastikçiler, Merkez Lefkoşa’da ödüllendirilecekler

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Cimnastik Federasyonu ile Lefkoşa Türk Belediyesi işbirliğinde, Minik A/Minik B KKTC Şampiyonası’nda dereceye giren çocuklar ile 1. St Hilarion Parkur Müsabakasında dereceye giren sporculara yönelik Merkez Lefkoşa’da ödül töreni düzenlenecek

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Cimnastikçiler, Merkez Lefkoşa’da ödüllendirilecekler
KKTC Cimnastik Federasyonu ile Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) işbirliğinde, Merkez Lefkoşa’da ödül töreni düzenlenecek.
KKTC Cimnastik Federasyonundan ödül töreni ile ilgili olarak şu açıklama yapıldı:
“KKTC Cimnastik Federasyonu olarak geçtiğimiz hafta yapılan Minik A/Minik B KKTC Şampiyonası’nda dereceye giren çocuklarımıza ve 1. St Hilarion Parkur Müsabakasında dereceye giren sporculara ödül töreni düzenleyeceğiz.
Aynı etkinlikte “Sporumuza köprü ol” projemize destek veren destekçilerimizede plaket taktim edeceğiz. Lefkoşa Türk Belediyesi ile birlikte özel bir gece düzenleyerek ödüllerimizi taktim edeceğiz. Ödül törenimiz Merkez Lefkoşa’da yeni yapılan açık pazar alanında 8 Temmuz Perşembe günü saat 20.00 gerçekleşecek.
Çocuklarımız için bu özel geceye büyük destek vererek bu güzelliğin oluşmasını sağlayan Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı’ya ve tüm Lefkoşa Türk Belediyesi ailesine cimnastik ailesi olarak çok teşekkür ederiz.”
 
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