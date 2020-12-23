Cimnastikçiler, madalyalarını aldılar

Dr Fazıl Küçük Cimnastik Salonundaki ilk yarışma olan Şehitlerimizi Anma Müsabakalarında, dereceye girenler madalya ve kupaları verildi

KKTC Cimnastik Federasyonu 21 – 27 Aralık Milli Mücadele ve Şehitleri Anma Haftası etkinlikleri çerçevesinde yarışma düzenlemişti. Dr Fazıl Küçük Cimnastik Salonunda düzenlenen Şehitlerimizi Anma Müsabakaları, yenilenen salonda yapılan ilk yarışma da olmuştu.Minikler kategorisinde düzenlenen Şehitlerimizi Anma Yarışmasında, 2011 – 2012 ve 2013 doğumlu çocuklar yarışmıştı. Şehitlerimizi Anma Müsabakaları kızlarda Erbulut Cimnastik Kulübü birinci, Lefkoşa Cimnastik Kulübü ikinci ve Ada Cimnastik Kulübü üçüncü oldu.Erkeklerde ise Lefkoşa Cimnastik Kulübü birinci, Erbulut Cimnastik Kulübü ikinci ve Orta Doğu Cimnastik Kulübü üçüncü oldu.Şehitlerimizi Anma Müsabakaları ödül töreni ise Dr Fazıl Küçük Cimnastik Salonunun resmi açılış töreninde yapıldı. Ödülleri, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Dr Fazıl Küçük Vakfı başkanı Mehmet Küçük, Spor Dairesi genel yönetim kurulu başkanı Kemal Deniz Dana, Spor Dairesi Müdürü Mehmet Özbilgehan ve diğer yetkililer verdi.