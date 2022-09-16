Cimnastikçiler, Gonnara Festivaline renk kattılar

Dikmen Belediyesine bağlı Şirinevler köyünde ilk kez düzenlenen Gonnara Festivaline cimnastikçiler renk kattılar.

Lefkoşa Cimnastik Kulübü sporcuları Gonnara Festivalinde birbirinden zorlu hareketleri başarıyla yapıp, alkışlandılar. Togay Menekşeli’nin sunumuyla gerçekleşen Gonnara Festivalinde, Lefkoşa Cimnastik Kulübü sporcuları, eğitmenleri Yurdanur Karavezirler eşliğinde dans gösterisi de sundular. Şirinevler’deki gösterileri KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu da izledi.



