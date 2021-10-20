Cimnastikçiler farkındalık yarattılar

KKTC Cimnastik Federasyonu ile Kanser Hastalarına Yardım Derneği iş birliğinde yarın farkındalık etkinliği düzenleyecek.

Pembe kıyafetleri ile Dr Fazıl Küçük Cimnastik Salonunda buluşacak olan cimnastikçiler düzenlenecek etkinlikte farkındalık yaratacaklar. Kanser hastalığı ve erken teşhise dikkat çekecek olan Cimnastik Federasyonu üyeleri, taşıyacakları pankartlarla yetkililere de mesajlar verecekler.



