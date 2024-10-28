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Cimnastikçiler, Cumhuriyet coşkusuyla yarıştılar

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Cimnastikçiler, Cumhuriyet coşkusuyla yarıştılar
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KKTC Cimnastik Federasyonu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde “Cumhuriyet Sensin Minik Kızlar KKTC Şampiyonası” düzenlendi.
Cumhuriyet Sensin Minik Kızlar KKTC Şampiyonası’nda ilk 10’a giren sporcular Türkiye’de düzenlenecek olan cimnastik müsabakasına katılmaya hak kazandılar. Erbulut Cimnastik Kulübü’nden Rezan Erbulut’un 1. olduğu Cumhuriyet Sensin Minik Kızlar KKTC Şampiyonası’nda, Lefkoşa Cimnastik Kulübü 4 sporcuyla ilk 10’a en çok sporcusu giren kulüp oldu.
Başarılı ve sağlıklı bir şekilde tamamlanan Cumhuriyet Sensin Minik Kızlar KKTC Şampiyonası’nda ilk 10’a giren sporcular ve kulüpleri şöyle:
1. Rezan Erbulut: 46,65 Erbulut Cimnastik Kulübü
2. Nefes Kocadayı: 45,75 Lefkoşa Cimnastik Kulübü
3. Nira Doğu: 43,15 Ada Cimnastik Kulübü
4. Güzin Aktaşlı: 41,1 Lefkoşa Cimnastik Kulübü
5. Beril Fatma Mutlu: 40,55 P&G Cimnastik Kulübü
6. Nisan Uğur: 36,25 Erbulut Cimnastik Kulübü
7. Güneş Yıldırım: 33,9 Lefkoşa Cimnastik Kulübü
8. Deva Altın: 33,2 Ada Cimnastik Kulübü
9. Kumsal Yediyıldız: 32,65 Mesarya Yıldızları Cimnastik Kulübü
10. Cemre Uğurlu: 32,4 Lefkoşa Cimnastik Kulübü
 
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