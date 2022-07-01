Cimnastikçiler bu kez havuz keyfi yaptı

KKTC Cimnastik Federasyonuna bağlı kulüplerden Lefkoşa Cimnastik Kulübü sporcuları yoğun çalışma temposu içerisinde antrenmanlarını sürdürüyorlar.
Hasan Çolak, Hasan Aksoy, İdal Çukurovalı ve diğer antrenörler eşliğinde başarılı çalışmalar yapan Lefkoşa Cimnastik Kulübünde dün yapılan antrenmandan sonra sporcular havuz keyfi yaptılar.
Büyük Atak Eğitim Merkezinin, Ortaköy’deki havuzunda gün boyu yüzerek eğlenen sporcular, keyifli bir gün geçirdiler. Havuz keyfi sonrasında Lefkoşa Cimnastik Kulübü tarafından sporculara dondurma ikramında da bulunuldu.
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