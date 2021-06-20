Cimnastikçiler, “Biz de varız.” dedi

KKTC Cimnastik Federasyonu,StHilarion Kalesinde yapılması planlanan ancak Kıbrıslı Rumların girişimleri sonucunda Cercle / Kölsch konserinin ertelenmesine tepki göstermek için St. Hilarion Kalesi’nde parkur müsabakası düzenledi.
“Kendine inan, her şey mümkündür. “Biz buradayız, biz de varız.” sloganlarıyla ülkemizde ilk kez düzenlenen parkur müsabakasınacimnastikçilerin yanı sıra parkur müsabakasıyapan sporcularda katıldı. Parkur müsabakası öncesindeise dans gösterilerinin yanı sıra birçok etkinlik de gerçekleştirildi.
Yoğun katılımla ve coşkulu bir şekilde gerçekleştirilen etkinliğe, Türkiye Cumhuriyeti Spor Bakanlığı KKTC Koordinatörü Mithat Tekçam, Cumhurbaşkanlığı Spor Komisyonu başkanı Sertaç Bozatlı, Spor Dairesi Genel Yönetim kurulu başkanı Mete Topcu, Spor Dairesi müdürü Fuat Tek, Eski Eserler Dairesimüdürü Nazım Ced de atılarak sporculara ödül takdiminde bulundular.
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