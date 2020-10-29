Cimnastik Salonuna, fitness salonu da yapılacak

Cimnastik Federasyonu salonunun tadilat çalışmaları devam ederken, salon içerisinde bir bölüme, kuvvet çalışmaları içinfitness salonu da yapılması hedefleniyor

KKTC Cimnastik Federasyonunun yıkılma tehlikesi olan, tavanı su akıtan ve tehlike yaratan salonunun tadilatçalışmaları devam ediyor.

“Peyak binaları olarak bilinen yerde bulunan salonun çatısının değişimi yoğun süren çalışmalar sonrasında tamamlanmıştı. Modern malzeme ile çatı değişimi tamamlanırken, iç mekanın tadilatı ise sürüyor. İç mekanın tadilatı, boya sıva işleri, WC yapımı, yönetim kurulu odası, tribünlerin yerleştirilmesi, kantinin yapılması, giriş kısmı ve üst katın zeminin parke ile döşenmesi ve dış yüzeylerin boyanarak tadilat tamamlanacak.

İsmi Dr Fazıl Küçük Cimnastik Salonu olacak olan salonda devam eden çalışmaları sürekli yerinde inceleyen Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, salon içerisinde bir bölüme, fitness salonu da yapmayı hedeflediklerini söyledi.

Kasım ayı içerisinde salonu hizmete koymayı hedeflediklerini açıklayan Hasan Sapsızoğlu, cimnastikantrenörü Hasan Solak ile birlikte salonda yaptıkları incelemede, sporcular için önemli bir gereksinim olan kuvvet çalışmaları içinfitness salonunu da camiaya kazanırmayı hedeflediklerini belirtti.”

