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Cimnastik Federasyonundan kulüplere maddi destek

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Cimnastik Federasyonu, kulüplere destek için ikişer bin TL dağıtırken, başkan Hasan Sapsızoğlu, yapılan katkı ile ilgili yaptığı açıklamada, “Kulüplerin faaliyetlerinin durmaması için 2000 TLlik desteklerimizi verdik. Bizler verdiğimiz sözü yerine getirebilmenin mutluluğunu yaşıyoruz.”

Cimnastik Federasyonundan kulüplere maddi destek
KKTC Cimnastik Federasyonu yönetim kurulu, kulüplere destek olmak için aldığı 2000 TL dağıtma kararını, hayata geçirdi.
KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, kulüplere yapılan katkı ile ilgili şu açıklamayı yaptı:
“Cimnastik Federasyonu olarak salgın döneminde sporumuzun durduğu noktada, zor dönemler geçiren kulüplerimize destek olma kararı almıştık.
Kulüplerin faaliyetlerinin durmaması ve onlara bir nebze de olsa destek verebilmek için yönetim kurulu kararı ile 2000 TLlik desteklerimizi vermiş bulunmaktayız. 12 kulübümüz bu destekten faydalandı. Bizler de verdiğimiz sözü yerine getirebilmenin mutluluğunu yaşıyoruz.
Kulüplerimiz, varlığımızın en güçlü yapı taşlarıdır. Onlar varsa biz de varız.
Ülke sporuna hizmet etmek için çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü yarınlarımıza sözümüz vardır.”
 
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