Cimnastik Federasyonundan, futbola katkı

KKTC Cimnastik Federasyonu yönetim kurulu, birçok alanda sosyal projelere imza atarken, futbol kulüplerine de katkı koyuyor.

Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, yönetim kurulu üyeleri Erçin Çoban, Basri Aydoğan ve Selman Beber Toprak, AKSA Süper Lig ekiplerinden Hamitköy’ün düzenlediği dayanışma gecesine katılarak kulübe destek oldular.

Cimnastik branşına önem veren Evren Mannaş başkanlığındaki Hamitköy yönetim kurulu, kulüp lokalini Ada Cimnastik Kulübünün kullanımına vermişti.



