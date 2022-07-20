Cimnastik Federasyonunda dur durak yok

19 Temmuz günü 3 farklı yerde düzenlenen etkinlikten davet alan Cimnastik Federasyonu etkinliklerde başkan Hasan Sapsızoğlu ve Asbaşkan Basri Aydoğan ile yönetim kurulu üyeleri Emsal Evran Emirzadeoğluları ile Figen Yaman Lesinger tarafından temsil edildi

KKTC Cimnastik Federasyonu Hasan Sapsızoğlu başkanlığında yakaladığı ivme ile dikkat çekerken, federasyon kulüpleri ve yönetim kurulu farklı yerlerde düzenlenen birçok etkinliğe davet ediliyorlar.

19 Temmuz günü 3 farklı yerde düzenlenen etkinlikten davet alan Cimnastik Federasyonu etkinliklerde başkan Hasan Sapsızoğlu ve Asbaşkan Basri Aydoğan ile yönetim kurulu üyeleri Emsal Evran Emirzadeoğluları ile Figen Yaman Lesinger tarafından temsil edildi.

İlk olarak Cumhuriyet Meclisinin düzenlediği 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı resepsiyonuna katılan Cimnastik Federasyonu heyeti, daha sonra Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen 2022 Plaj Voleybolu final maçlarını izleyip, ödül töreninde dereceye girenlere ödüllerini takdim etti.

Cimnastik Federasyonu heyeti gecenin sonunda ise KKTC Fenerbahçeliler Derneği tarafından organize edilen Fenerbahçeliler Günü yemeğine katılıp, dernek başkanı Toykan Özdamar ile bir araya geldi.



