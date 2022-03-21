Cimnastik Federasyonu yeni asbaşkanı Aydoğan

Cimnastik Federasyonunda Hasan Sapsızoğlu başkanlığındaki yönetim kurulunda Basri Aydoğan asbaşkanlık görevine getirilirken, Servet Şahan yeni yönetim kurulu üyesi oldu

KKTC Cimnastik Federasyonunda Hasan Sapsızoğlu başkanlığındaki yönetim kurulunda Erçin Çoban’ın asbaşkanlık görevinden ayrılması nedeniyle yeni düzenlemeye gidildi.

Erçin Çoban’ın yerine Basri Aydoğan Spor İşleri Sorumluluğundan asbaşkanlık görevine getirilirken, Figen Yaman Lesinger Spor İşleri Sorumluluğuna getirildi. Servet Şahan ise federasyonun yeni yönetim kurulu üyesi oldu.

KKTC Cimnastik Federasyonunun yönetim kurulunda yapılan yeni düzenleme ile görev dağılımı şöyle oluştu:

Yönetim Kurulu Başkanı: Hasan Sapsızoğlu, Asbaşkan: Basri Aydoğan, Spor İşleri Sorumlusu: Figen Yaman Lesinger, Genel Sekreter: Emsal Emirzadeoğluları, Basın Sorumlusu: Didem Menteş, Muhasebe Sorumlusu; Menteş Baytaroğlu, Faal üye: Selman Beber, Faal üye: Servet Şahan

