banner762
Özgün Atakan U16’da şampiyonlar DİGEM ve YDÜ
Özgün Atakan U16’da şampiyonlar DİGEM ve YDÜ
8 0
“İsrafa dur diyelim”
“İsrafa dur diyelim”
25 0
 
33 0
Dipkarpaz-Manastır Yolu köstebek yuvasından beter
Dipkarpaz-Manastır Yolu köstebek yuvasından beter
10 0
Asgari ücrete kaç litre benzin alınabilir?
Asgari ücrete kaç litre benzin alınabilir?
34 0
Cihangir alımını aldı
Cihangir alımını aldı
27 0
Attıkları kadar aldılar
Attıkları kadar aldılar
39 0
banner797
banner794

Cimnastik Federasyonu yeni asbaşkanı Aydoğan

banner476

Cimnastik Federasyonunda Hasan Sapsızoğlu başkanlığındaki yönetim kurulunda Basri Aydoğan asbaşkanlık görevine getirilirken, Servet Şahan yeni yönetim kurulu üyesi oldu

banner714
Cimnastik Federasyonu yeni asbaşkanı Aydoğan
KKTC Cimnastik Federasyonunda Hasan Sapsızoğlu başkanlığındaki yönetim kurulunda Erçin Çoban’ın asbaşkanlık görevinden ayrılması nedeniyle yeni düzenlemeye gidildi.
Erçin Çoban’ın yerine Basri Aydoğan Spor İşleri Sorumluluğundan asbaşkanlık görevine getirilirken, Figen Yaman Lesinger Spor İşleri Sorumluluğuna getirildi. Servet Şahan ise federasyonun yeni yönetim kurulu üyesi oldu.
KKTC Cimnastik Federasyonunun yönetim kurulunda yapılan yeni düzenleme ile görev dağılımı şöyle oluştu:
Yönetim Kurulu Başkanı: Hasan Sapsızoğlu, Asbaşkan: Basri Aydoğan, Spor İşleri Sorumlusu: Figen Yaman Lesinger, Genel Sekreter: Emsal Emirzadeoğluları, Basın Sorumlusu: Didem Menteş, Muhasebe Sorumlusu; Menteş Baytaroğlu, Faal üye: Selman Beber, Faal üye: Servet Şahan
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.