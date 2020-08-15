Cimnastik Federasyonu taşınıyor

Cimnastik Federasyonu salonunda başlayan tadilat çalışmaları devam ederken, cimnastik malzemeleri Küçük Kaymaklı’da bulunan salona taşınmaya başlandı

KKTC Cimnastik Federasyonu yönetiminin, Spor Dairesinin katkılarıyla federasyon salonunda başlattığı tadilat çalışmaları devam ediyor.

Tadilat çalışmalarının daha emniyetli ve düzenli yapılabilmesi için federasyon salonunda belli bir süre antrenmanlar yapılmayacak. Bu nedenle de KKTC Cimnastik Federasyonu yönetimi salondaki eşyaları başka bir salona taşımaya başladı.

Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu da taşınma çalışmalarına bizzat katkı koyarken, cimnastik malzemelerini Küçük Kaymaklı’da bulunan bir salona taşımaya başladılar.

Federasyona katkı koyan, adının açıklanmasını istemeyen bir iş adamının sağladığı imkânla geçici süreliğine Küçük Kaymaklı’daÇangar LTD yanında bulunan salona taşınan malzemeler, tadilat tamamlana kadar burada sporcular tarafından kullanılacak.

Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, salonu kendilerine açan iş adamına federasyonu ve sporcuları adına teşekkür ederken, tadilat süreci boyunca yeni salonda antrenmanların kesintisiz süreceğini belirtti.

