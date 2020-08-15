banner411
banner69
LTB FIRINLARI DENETLEDİ…
LTB FIRINLARI DENETLEDİ…
17 0
GIDA DENETİM SONUÇLARI AÇIKLANDI
GIDA DENETİM SONUÇLARI AÇIKLANDI
25 0
 
DAÜ'nin yeni bölümü: İngilizce Gastronomi ve Mutfak Sanatları Programı
DAÜ'nin yeni bölümü: İngilizce Gastronomi ve Mutfak Sanatları Programı
12 0
MURATAĞA-SANDALLAR VE ATLILAR ŞEHİTLERİ ANILDI
MURATAĞA-SANDALLAR VE ATLILAR ŞEHİTLERİ ANILDI
16 0
KTSO: “SOSYAL SİGORTA DESTEĞİNİN DÜZELTİLMESİ İŞTEN DURDURMALARI ÖNLEYECEK”
KTSO: “SOSYAL SİGORTA DESTEĞİNİN DÜZELTİLMESİ İŞTEN DURDURMALARI ÖNLEYECEK”
19 0
YDÜ’den bir ilk daha: Üç boyutlu tümör ameliyatı
YDÜ’den bir ilk daha: Üç boyutlu tümör ameliyatı
22 0
“Hizmet veren de alan da sıkıntı yaşıyor”
“Hizmet veren de alan da sıkıntı yaşıyor”
17 0
banner460

Cimnastik Federasyonu taşınıyor

banner476

Cimnastik Federasyonu salonunda başlayan tadilat çalışmaları devam ederken, cimnastik malzemeleri Küçük Kaymaklı’da bulunan salona taşınmaya başlandı

Cimnastik Federasyonu taşınıyor
KKTC Cimnastik Federasyonu yönetiminin, Spor Dairesinin katkılarıyla federasyon salonunda başlattığı tadilat çalışmaları devam ediyor.
Tadilat çalışmalarının daha emniyetli ve düzenli yapılabilmesi için federasyon salonunda belli bir süre antrenmanlar yapılmayacak. Bu nedenle de KKTC Cimnastik Federasyonu yönetimi salondaki eşyaları başka bir salona taşımaya başladı.
Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu da taşınma çalışmalarına bizzat katkı koyarken, cimnastik malzemelerini Küçük Kaymaklı’da bulunan bir salona taşımaya başladılar.
Federasyona katkı koyan, adının açıklanmasını istemeyen bir iş adamının sağladığı imkânla geçici süreliğine Küçük Kaymaklı’daÇangar LTD yanında bulunan salona taşınan malzemeler, tadilat tamamlana kadar burada sporcular tarafından kullanılacak.
Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, salonu kendilerine açan iş adamına federasyonu ve sporcuları adına teşekkür ederken, tadilat süreci boyunca yeni salonda antrenmanların kesintisiz süreceğini belirtti.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.