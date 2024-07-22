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Cimnastik Federasyonu, seviye tespit çalışmalarına başladı

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Cimnastik Federasyonu, seviye tespit çalışmalarına başladı
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KKTC Cimnastik Federasyonu bölgelerdeki çocukların seviyelerini tespit etmek ve seviyelerini daha da ileriye taşımak için çalışmalara başladı.
KKTC Cimnastik Federasyonu bu kapsamda Güzelyurt bölgesinde yeni hizmete koyduğu Akçay Mehmet Erge Spor Kompleksi Koop Bank Birkan Uzun Cimnastik Salonunda çocukların seviyelerini tespit etti. Deneyimli antrenör Bilgin Diker’in antrenörlük desteği ile Nurtaç Nişancı’nın kontrolünde yapılan çalışmalarla çocukların seviyeleri tespit edildi.
Bundan sonraki süreçte düzenli olarak yapılacak olan çalışmalar sayesinde hedeflediğimiz noktaya gelmeye çalışacağız.
KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu’nun da yerinde izlediği seviye tespit çalışmaları diğer bölgelerde de devam edecek.
 
 
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