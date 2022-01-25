Cimnastik Federasyonu, seminer düzenledi

KKTC Cimnastik Federasyonu, çocukların gelişimlerini daha da üst seviyeye çekebilmek adına antrenör ve hakemlerin eğitimlerine verdiği önem neticesinde çalışmalarını sürdürüyor.
KKTC Cimnastik Federasyonu, her zaman çocukların ve antrenörlerin yanında olma ve onları geliştirme hedefi doğrultusunda bu kez de hakem ve antrenörlere düzenlediği vize seminerlerini başarılı bir şekilde tamamladı.
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonunda gerçekleştirilen son semineri Bireysel Takım Spor Psikoloğu Gözde Acaray verdi.
Seminere bizzat katılan KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu yaptığı açıklamada “Seminerin gerçekleşmesinde emeği geçen Eğitim Komitesi başkanımız Figen Yaman Lesinger, başkan yardımcısı Leyla Ilgaz, Bireysel Takım Spor Psikoloğu Gözde Acaray, ProfDr Cevdet Tınazcı ve katılım sağlayan antrenörlerimize teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı.
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