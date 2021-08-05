Cimnastik Federasyonu: İki yıldır Spor Dairesini bekliyoruz

Cimnastik Federasyonu “İki yıldır oybirliğiyle onaylanan uluslararası spor branşlarına uygun yeni federasyon tüzüğümüzün Spor Dairesi yetkililerince resmi gazetede yayınlanmasını ve spor branşlarımızın belirlenmesini bekliyoruz.” açıklamasını yaptı

KKTC Cimnastik Federasyonu olarak yaklaşık iki yıldır genel kurulumuzda oybirliğiyle onaylanan uluslararası spor branşlarına uygun yeni federasyon tüzüğümüzün Spor Dairesi yetkililerince resmi gazetede yayınlanmasını ve spor branşlarımızın belirlenmesini bekliyoruz.

Bugune kadar, 67/1999 sayılı yasanın yok sayılarak hareket edilmesi ve yetkililer tarafından bir çözüm üretilmemesi nedeniyle yönetim kurulu kararı ile 67/1999 sayılı Beden Eğitimi ve Spor Yasasına uygun olarak hareket etme kararı alınmış bulunmaktayız.

67/1999 sayılı Beden Eğitimi ve Spor Yasasının 12(2) maddesi “Spor Federasyonları, kendi spor dallarındaki faaliyetlerini uluslararası kurallara göre düzenlerler, yönetirler, öğretirler, ülkeye yayarlar, geliştirirler ve o spor dalında ülke içinde veya dışında devleti temsil ederler.” şeklindeki amir maddesinde açık ve net olarak belirtilen şekilde spor branşlarımızı yapmaya devam edeceğiz.

Bizde uluslararası spor federasyonu ile eş federasyonumuz olan TC Cimnastik Federasyonunun yürütmekte olduğu tüm spor branşlarımızı dün olduğu gibi bugün de yürüteceğimizi ifade ederiz. Böylece, uluslararası kurallara ve yetki karmaşası yaşanmaması sebebiyle gerek uluslararası, gerekse Türkiye Cumhuriyeti Cimnastik Federasyonunun tüzüğünü de baz alarak tüm branşlarımızı hayata geçireceğiz.

Bugünden sonra karışıklık ve yetki karmaşasından oluşacak olan mağduriyetlerden federasyonumuz sorumlu değildir.