Cimnastik Federasyonu heyeti, Tekçam’ı ziyaret etti

KKTC Cimnastik Federasyonu’ndan Hasan Sapsızoğlu başkanlığındaki bir heyet Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı KKTC Koordinatörü Mithat Tekçam’a ziyarette bulundu.

KKTC Cimnastik Federasyonu’ndan Mithat Tekçam’a yapılan ziyaretle ilgili olarak şu

açıklama yapıldı:

“Her zaman yanımızda olan Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ve Mithat Tekçam’a, başarılı sporcumuz Nida Toko'ya yapmış oldukları katkılardan dolayı teşekkür etti.

Nida Toko, koymuş olduğumuz 2032 Olimpiyatlarına katılma hedefi çerçevesinde İzmir’de her ay düzenlenen 5 günlük kamplara katılıyor. 2032 Olimpiyatlarına gidebilmemiz için sporcumuza ve antrenörümüz Mustafa Erbulut’a destek olduklarından ötürü Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ve Mithat Tekçam’a, cimnastik ailesi olarak çok teşekkür ederiz.”

