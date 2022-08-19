Cimnastik Federasyonu her yerde

KKTC Cimnastik Federasyonu, kendi etkinliklerinin yanı sıra diğer federasyonların etkinliklerine katılarak, onlara destek veriyor.

KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu ile yöneticiler federasyonlar arası işbirliği ve dayanışma adına farklı federasyonların etkinliklerine katılım gösteriyorlar. Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, futbolumuzun tarihi ile ilgili olan Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’nın (TİKA) katkıları ile yapılan ve 1955 – 1974 yılları arasındaki dönemde Kıbrıs Türklerinin futbol kulüpleri aracılığıyla direniş ve mücadele öykülerini anlatan “Gol Atan Cepheye” adlı belgeselin gösterimine katıldı.

“Gol Atan Cepheye” belgeselinin gösterimine katılan 3 federasyon başkanından biri olan Hasan Sapsızoğlu, belgeseli hazırlayanları ve belgeselde konuşup bilgileri aktaranlara teşekkür etti.

