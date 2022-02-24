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Cimnastik Federasyonu, Engelliler Spor Federasyonu ile protokol imzalayacak

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Hasan Sapsızoğlu, “Engelliler Spor Federasyonu ile yapacağımız çalışmalarla özel eğitime ihtiyacı olan kişilerin gelişimine katkı sağlayacağız. Fırsat eşitliği yaratmak için de Engelliler Spor Federasyonu ile bir protokol imzalayacağız.” açıklamasını yaptı

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Cimnastik Federasyonu, Engelliler Spor Federasyonu ile protokol imzalayacak
KKTC Cimnastik Federasyonu, özel eğitime ihtiyacı olan kişilere spor yaptırma adına Engelliler Spor Federasyonu ile protokol imzalayacak.
KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, Engelliler Spor Federasyonu ile imzalanacak protokolle ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:
“Cimnastik sporumuz, özel eğitime ihtiyacı olan kişilerin öncelikle topluma adaptasyonlarını gerçekleştirmek ve kendi kendine yetebilme duygusunu ortaya çıkarmak için reaktif bir etkinlik sağlamaktadır.
Engelliler Spor Federasyonu ile yapacağımız çalışmalarla özel eğitime ihtiyacı olan kişilerde motor kaslarını güçlendirerek koordinasyon, denge, esneklik ve kuvvet gelişimini sağlayacağız. Fırsat eşitliği yaratmaya çalışarak özel eğitime ihtiyacı olan kişileri de ulusal ve uluslararası alanlarda yarışır seviyeye getirebilmek için Engelliler Spor Federasyonu ile bir protokol imzalayacağız.”
 
 
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