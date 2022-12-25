Cimnastik antrenörlerinin sayısı 5’ten, 119’a çıktı

Cimnastik Federasyonu, yardımcı antrenörlük kursunda başarılı olan cimnastik eğitmenlerine başarı belgelerini dağıtırken, 5 olan antrenör sayısını da 119’a çıkardı

KKTC Cimnastik Federasyonunda Hasan Sapsızoğlu başkanlığındaki yönetim kurulu, yılın son günlerine girilirken, faaliyetlerine devam ediyor.

KKTC Cimnastik Federasyonu tarafından düzenlenen1. Kademe Artistik Cimnastik yardımcı antrenörlük kursunda başarılı olan cimnastik eğitmenlerine başarı belgeleri düzenlenen törenle taktim edildi.

Dr Fazıl Küçük Cimnastik Salonunda düzenlenen törenle başarı belgelerini alan antrenörler ile cimnastik eğitmenlerinin sayısı da artmış oldu.

Hasan Sapsızoğlu başkanlığındaki yönetim kurulu göreve geldiğinde 5 olan antrenör sayısı son antrenörlerin de katılımıyla 119’a çıkmış oldu.

Ada geneline yayılarak 10 bin çocuğa ulaşma hedefi koyan KKTC Cimnastik Federasyonu, yeni antrenörlerin katılımıyla bu hedefine ulaşma konusunda çabasını artıracak.

