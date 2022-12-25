banner875
banner885
Süper Ligin yeni lideri Galatasaray
Süper Ligin yeni lideri Galatasaray
10 0
Boğaz rüzgarı esmeye devam ediyor
Boğaz rüzgarı esmeye devam ediyor
25 0
 
Gençlerin kullandığı emojiler deşifre edildi
Gençlerin kullandığı emojiler deşifre edildi
39 0
İlk finalist Şahlan
İlk finalist Şahlan
17 0
Avrupa'da Noel ve yılbaşı, grevlerin gölgesinde geçecek
Avrupa'da Noel ve yılbaşı, grevlerin gölgesinde geçecek
8 0
Çıdan cinayetinin sebebi 'Kuşku' iddiası
Çıdan cinayetinin sebebi 'Kuşku' iddiası
18 0
Galatasaray, tur biletini tek golle aldı
Galatasaray, tur biletini tek golle aldı
15 0
banner878

Cimnastik antrenörlerinin sayısı 5’ten, 119’a çıktı

Cimnastik Federasyonu, yardımcı antrenörlük kursunda başarılı olan cimnastik eğitmenlerine başarı belgelerini dağıtırken, 5 olan antrenör sayısını da 119’a çıkardı

banner825
Cimnastik antrenörlerinin sayısı 5’ten, 119’a çıktı
KKTC Cimnastik Federasyonunda Hasan Sapsızoğlu başkanlığındaki yönetim kurulu, yılın son günlerine girilirken, faaliyetlerine devam ediyor.
KKTC Cimnastik Federasyonu tarafından düzenlenen1. Kademe Artistik Cimnastik yardımcı antrenörlük kursunda başarılı olan cimnastik eğitmenlerine başarı belgeleri düzenlenen törenle taktim edildi.
Dr Fazıl Küçük Cimnastik Salonunda düzenlenen törenle başarı belgelerini alan antrenörler ile cimnastik eğitmenlerinin sayısı da artmış oldu.
Hasan Sapsızoğlu başkanlığındaki yönetim kurulu göreve geldiğinde 5 olan antrenör sayısı son antrenörlerin de katılımıyla 119’a çıkmış oldu.
Ada geneline yayılarak 10 bin çocuğa ulaşma hedefi koyan KKTC Cimnastik Federasyonu, yeni antrenörlerin katılımıyla bu hedefine ulaşma konusunda çabasını artıracak.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.