Cimnastik antrenörlerinin ilk yardım eğitimleri tamamlandı

KKTC Cimnastik Federasyonu ile Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı iş birliğinde cimnastik antrenörleri için düzenlenen ilk yardım eğitimleri tamamlandı.
İki etap halinde düzenlenen ilkyardım kursları ile ilgili olarak Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu şu açıklamayı yaptı:
“Yoğun tempo içinde hocalarımızın gelişiminede vakit ayırdık. Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığıve Cimnastik Federasyonu işbirliği ile Lefkoşa Bölge Müdürlüğü’nde düzenlenen ilk yardım kursumuzun 2. etabını da tamamladık. Uzman Serkan Kale tarafından Cimnastik Federasyonu antrenörlerimize verilen eğitim başarı ile tamamlandı.
Kurs kapsamında ilkyardımın ana konuları olan,“İlk yardımın amaçları, temel uygulamaları, 112’nin aranması sırasında nelere dikkat edilmesi gerektiği, kırıklar, çıkıklar, boğulmalar, acil yaralanmalara acil müdahale ile ilgili öncelikli yapılması gerekenler ve ilkyardımın ABC’si konusunda ayrıntılı bilgi verildi.
Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığına, Lefkoşa Bölge Müdürü Alkın Gedikoğlu’na ve değerli eğitmenimiz Serkan Kale’ye bizlere göstermiş oldukları misafirperverlik ve vermiş oldukları eğitim için çok teşekkür ederiz. Kursu başarı ile tamamlayan değerli antrenörlerimize çalışmalarında başarılar dileriz.”
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