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Cimnastik antrenörleri online seminere katıldılar

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Cimnastik Federasyonuna bağlı antrenörler Ayten Kasap Topal ile Bilgin Çelik, 2021 Kadın Antrenör Gelişim ve Vize Seminerine online olarak katıldılar

Cimnastik antrenörleri online seminere katıldılar
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KKTC CimnastikFederasyonuna bağlı antrenörler Ayten Kasap Topal ile Bilgin Çelik, Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından düzenlenen 2021 Kadın Antrenör Gelişim ve Vize Seminerine online olarak katıldılar.
KKTC Jimnastik Federasyonundan konu ile ilgili yapılan açıklama şöyle:
“KKTC CimnastikFederasyonu olarak yenilikleri takip edip gelişmeye ve geliştirmeye devam ediyoruz.
Antrenörlerimiz, Ada Cimnastik Kulübü antrenörü Ayten Kasap Topal ile ErbulutCimnastik Kulübü antrenörü Bilgin Çelik, Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından düzenlenen 2021 Kadın Antrenör Gelişim ve Vize Seminerine online olarak katıldılar.
“Herşey çocuklarımıza en iyi eğitimi sunabilmek”hedefiyle çıktığımız yolda 2021 Kadın Antrenör Gelişim ve Vize Seminerini tamamlayan antrenörlerimiz,vizelerini aldılar.“
 
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