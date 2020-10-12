Cihangir’de tavla heyecanı yaşanacak

Cihangir’de, Hüseyin Karavezirler başkanlığındaki yönetim kurulu, camiadaki birlik beraberliği artırmak için tavla turnuvası düzenleyecek.
Cihangir tavla turnuvası etkinliği24 Ekim 2020 Cumartesi günü saat 17:00’de yapılacak. Cihangir kulüp binasında yapılacak olan turnuvanın katılım ücreti 20TL olacak.
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