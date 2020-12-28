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Çiftlerde şampiyon Kahraman / Emirzade

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Çiftlerde şampiyon Kahraman / Emirzade
CMC Yeşilyurt Golf Sahasında 27 Aralık Pazar günü gerçekleştirilen ve ikili takımlar halinde gerçekleşen TurkeyTrot Turnuva birincileri belli oldu.
CMC TurkeyTrot Çiftler Turnuvası şampiyonu Net 66 ile Mahmut Kahraman ve Olgun Emirzade oldu. Strokeplay formatında düşük handicap % 35 yüksek handicap % 15 sistemi ile 18 çukur olarak gerçekleşen turnuvada ikinciliği 68 Net ile Engin Portakalcıoğlu – BobHodge alırken üçüncülüğü ise yine 68 Net ile Hasan Garabli – Gülay Garabli çifti elde etti. 
CMC TurkeyTrot Çiftler Turnuvası sonrasında ödüller, kulüp kaptanı Bertan Erçin tarafından kazananlara takdim edildi.
 
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