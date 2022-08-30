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Cemal Ömürsel anısına yarıştılar

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Federasyonun merhum yönetim kurulu üyesi Cemal Ömürsel anısına geleneksel olarak düzenlenen müsabakalar Pazartesi günü gerçekleşti

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Cemal Ömürsel anısına yarıştılar
Taekwondo Karate Judo Aİkido Federasyonu tarafından organize edilen Cemal ÖmürselTaekwondo Karate Martıalarts (Kurash-Wushu-Muaythai) Zor Haraketler   Müsabakaları  Girne'de Avrasya TaekWondo Merkezi’nde  Pazartesi günü yapıldı.
Anısına her yıl müsabaka düzenlenen Federasyon merhum Yönetim Kurulu Üyelerinden Cemal Ömürsel müsabakalarında dereceye girenlere ödüllerini Federasyon başkanı Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen  federasyon, Bölge ve kulüp temsilcileri verirken yarışmaları Master Öykü Ergin, Hakem Ana tüysüz ve namzet hakemler yönetti.
Yoğun ilginin olduğu zor hareketler disiplininde  katagorilerinde birinci olanlar şöyle:
 
Bayanlar zor hareketler
1.Kategori:      1.Zehra Keskin
2.Kategori:      1.Zehra Naz Ağan
3.Kategori:      1.Gülşah Erfinike
4.Kategori:      1.Süheyla Bölükbaşı
5.Kategori:      1.Spellena Gankama
6.Kategori:      1.Elif Baştaş
7.Kategori:      1.Karmen Küçük
8.Kategori:      1.Defne Karam
9.Kategori:      1.Anastasia Korsunov
10.Kategori:    1.Wen LiZhang
11.Kategori:    1.Dua Zaman
12.Katagori:    1.Enise Püstüllü
13.Katagori:    1.Derin Sulo
14.Katagori:    1Nedime Su Darendeli
 
Erkekler zor hareketler
1.Kategori:      1.Daniel Hüroğlu
2.Kategori:      1.Arda Altuntaş
3.Kategori:      1.Oğulcan Doğan
4.Kategori:      1.Bateu Yumaga
5.Kategori:      1.Cem Akel
6.Kategori:      1.Efe Tosun
7.Kategori:      1.Sam Norozi
8.Kategori:      1.Mehmet Çulama
9.katagori:       1.Paşa Cenker Özgün
10.katagori:     1.Baraka  Ilunga
11.katagori:     1.Aptullah Baştaş
12.Katagori:    1.Barış Erfinke
12. Katagori:   1. Daniel Korshunov
13.Katagori:    1.Emrullah Baştaş
14. Katagori:   1. Ahmet Faruk Kocabaş
15. Katagori,:  1.Çetin Çiftsüren
 
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