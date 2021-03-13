Çavuşgil ameliyat oldu

Yakup Çavuşgil, yaşadığı sakatlık sonrasında başarılı bir ameliyat geçirirken “ Sakatlık sürecinde ameliyatımı başarılı bir şekilde gerçekleştiren ekibin yanı sıra yanımda olan herkese teşekkür ederim. Yakın zamanda sahalardayız.” ifadelerini kullandı

Necati KÜLAHLILAR

Başarılı fitnes sporcusu Yakup Çavuşgil, yaşadığı talihsiz sakatlık sonrasında Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine başarılı bir ameliyat geçirdi.

Yakup Çavuşgil, ameliyat sonrasında açıklamalarda bulunurken, şunları söyledi:

“Değerli dostlarım,BicepsLongHeadtendonunda olan kopma nedeni ile bir operasyon geçirdim.

Bu süreçte öncelikle ameliyatımı başarılı bir şekilde gerçekleştiren; Op. Dr. Baris Peker / Dr. Emir İlkerli ve ekibine, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine ve personeline teşekkürü bir borç bilirim.

Ayrıca desteğini her zaman sürdüren Dr. Erol Uçaner kardeşime ve Uğur Özerginli ile Mehmet Usanmaz abime ayrıca teşekkür ederim. Yakın zamanda sahalardayız. Arayan, soran, mesaj at herkese sonsuz teşekkürler.”

