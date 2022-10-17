Çatalköy Avcılık Atıcılık Birliği genel kurul yapıldı

Çatalköy Avcılık Atıcılık Birliği’nde seçimli olağan genel kurul yapıldı. Düzkaya Spor Kulübü’nde gerçekleştirilen seçimli olağan genel kurulda Ahmet Gök başkanlığa seçildi. Divan başkanlığını Salih Buldu, sekreterlikleri Ahmet Hergüner, Osman Yeşilceova ise yaptı. Faaliyet ve Mali Rapor yönertim kurulu üyesi Eybil Aksoylu tarafından okunarak, üyeler tarafından oybirliği ile onaylandı.

AHMET GÖK BAŞKAN SEÇİLDİ

Çatalköy Avcılık Atıcılık Birliği seçimli olağan genel kurulda Ahmet Gök ile Mustafa Sert başkanlık için yarıştı. 330 üyesi bulunan Çatalköy Avcılık Atıcılık Birliği’nde 163 üye oy kullandı. Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından yapılan sayımda Ahmet Gök 95 oy,

Mustafa Sert 66 oy alırken, 2 oy geçersiz sayıldı. Oy sayım işlemi sonrasında 95 oy alan Ahmet Gök Çatalköy Avcılık Atıcılık Birliği başkanı seçildi. Üyelerden aldığı onayla yeni dönemde Çatalköy Avcılık Atıcılık Birliği başkanlığına seçilen Ahmet Gök, genel kurul sonrasında üyelere teşekkür etti.



