Çağın anısına vuruştular

Taekwondo Federasyonun kurucularından Hüsrev Çağın anısına Hüsrev Çağın Taekwondo Karate Budo Serbest Müsabakaları yapıldı

Taekwondo Judo Karate Aikido Federasyonu tarafından organize edilen Hüsrev Çağın Taekwondo Karate Budo (Serbest Müsabaka) Müsabakaları Girne'de Avrasya TaekWondo Merkezi’nde yapıldı.

Federasyonun kurucularından olan Hüsrev Çağın anısına düzenelnen müsabakalarda dereceye girenlere ödüllerini federasyon başkanı Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen, federasyon, bölge ve kulüp temsilcileri verirken, müsabakaları uluslararası kokartlı hakemler ile federasyon,bölge ile namzet hakemleri yönettiler.

SERBEST MÜSABAKA SONUÇLARI

1.Kategori: 1.Pınar Akarpınar 2.Ana Tüysüz 3.Didem Yener

2.Kategori: 1.Zeynep Keskin 2.İrina Dergaus 3.Selin Kara

3.Kategori: 1.Hande Erşahinoğlu 2.Almira Keşkek 3.Tuba Şenel

4.Kategori: 1.Deniz Tunçbilek 2.Karmen Küçük 3.Gülcan Abdullah

5.Kategori: 1.Özkay Ramiz 2.Ramadan Alaçam 3.Taner Kara

6.Kategori: 1.Arda Akın Altuntaş 2.Yunus AElaçam 3.Bahadır Boz

7.Kategori: 1.Yusuf Seyhan Şen 2.Yaman D. Durmaz 3.Zeynel Yıldırım

8.Kategori: 1.Kerim Karpuz 2.Nurzhan Nurlanuly 3.Mahmut Colayır

9.Kategori: 1.Ahmet Faruk Kocabaş 2.Arda Özalemdar

10.Kategori: 1.Saadet Koç 2.Maxim Sopiluk

11.Kategori: 1.Stefania Gukovskaya 2.Sam Norozi

12.Kategori: 1.Alex Tüysüz 2.Hisa Gugkaeva

