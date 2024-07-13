Büyük gurur! Enver Haskasap, Avrupa şampiyonu!

Drift Neu Racing Team pilotu Enver Haskasap, Macaristan’da gerçekleştirilen TRACKWOOD Festival this July’de Avrupa şampiyonu oldu. 13 - 14 Temmuz’da Macaristan’da gerçekleştirilen yarışta 15 ülkeden en iyi 60 pilot rabocsiring pistinde yer aldı.Yarışta baştan sona kadar üstün bir performans sergileyen Haskasap, ünlü pilotları geride bırakarak şampiyon olmayı başardı.Ülkemizi Avrupa’da sayısız kez temsil eden, bayrağımızın dalgalanmasını sağlayan ve ülkemizde her türlü sporun tanıtılması ve yayılmasını sağlayan Haskasap, bu olağanüstü başarıyla KKTC’ye büyük bir gurur yaşattı.