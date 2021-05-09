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Burgul anısına yarıştılar

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2021 Güner Burgul Bisiklet sezonunun ilk yarışı olan Takım TT Güner Burgul Anı bisiklet yarışına 128 sporcunun katılımı ile gerçekleşti

Burgul anısına yarıştılar
Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonunun organize ettiği 2021 Güner Burgul Bisiklet sezonunun ilk yarışı olan Takım TT Güner Burgul Anı bisiklet yarışına 128 sporcunun katılımı ile gerçekleşti.
Ada içinde bugüne kadar yapılan en kalabalık yarış olması tüm bisiklet camiasını sevindirdi. Yarışta emeği geçen hakemlerimize,yönetim kuruluna teşekkür ederiz. Tüm kulüp, ferdi ve HİP sporcuların ise yoğun ilgileri bisiklet camiasını mutlu etti.
Lisanslı : 
17+ Erkek Ferdi Takım Kategorisi
FlyingTurtles——–  38.11.629
17+ Erkek Takım Kategorisi
Velocypri 1 ———   38.37.260
Velocypri 2 ———   40.40.755
Green Pedal———   42.06.000
NHG——————   44.26.631
GaraDuman———-   45.26.560
ARES—————–    45.38.961
BSD——————-   45.52.761
Tüfekçi—————-   48.51.902
17+ Kadın Takım Kategorisi
Karma Kadın——–    51.33.380
Green Pedal——–     55.37.037
Yıldız Erkek Takım Kategorisi
Velocypri 1———    24.43.243
Green Pedal——–    24.43.378
The Bike Academy— 27.34.317
Velocypri 2———— 35.43.018
Herkes İçin Bisiklet :
HiB Erkek Kategorisi :
Team Deceuninck—-   45.00.413
Garmin Kıbrıs———  46.47.734
Annaç Bike Shop—— 49.18.469
GaraDuman————  49.58.883
HiB Kadın Kategorisi :
BSD Women———  58.18.101
HiB Karışık Kategorisi :
Team Thalassa——- 57.03.300
 
 
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