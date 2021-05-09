Burgul anısına yarıştılar

2021 Güner Burgul Bisiklet sezonunun ilk yarışı olan Takım TT Güner Burgul Anı bisiklet yarışına 128 sporcunun katılımı ile gerçekleşti

Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonunun organize ettiği 2021 Güner Burgul Bisiklet sezonunun ilk yarışı olan Takım TT Güner Burgul Anı bisiklet yarışına 128 sporcunun katılımı ile gerçekleşti.

Ada içinde bugüne kadar yapılan en kalabalık yarış olması tüm bisiklet camiasını sevindirdi. Yarışta emeği geçen hakemlerimize,yönetim kuruluna teşekkür ederiz. Tüm kulüp, ferdi ve HİP sporcuların ise yoğun ilgileri bisiklet camiasını mutlu etti.

Lisanslı :

17+ Erkek Ferdi Takım Kategorisi

FlyingTurtles——– 38.11.629

17+ Erkek Takım Kategorisi

Velocypri 1 ——— 38.37.260

Velocypri 2 ——— 40.40.755

Green Pedal——— 42.06.000

NHG—————— 44.26.631

GaraDuman———- 45.26.560

ARES—————– 45.38.961

BSD——————- 45.52.761

Tüfekçi—————- 48.51.902

17+ Kadın Takım Kategorisi

Karma Kadın——– 51.33.380

Green Pedal——– 55.37.037

Yıldız Erkek Takım Kategorisi

Velocypri 1——— 24.43.243

Green Pedal——– 24.43.378

The Bike Academy— 27.34.317

Velocypri 2———— 35.43.018

Herkes İçin Bisiklet :

HiB Erkek Kategorisi :

Team Deceuninck—- 45.00.413

Garmin Kıbrıs——— 46.47.734

Annaç Bike Shop—— 49.18.469

GaraDuman———— 49.58.883

HiB Kadın Kategorisi :

BSD Women——— 58.18.101

HiB Karışık Kategorisi :

Team Thalassa——- 57.03.300



