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Buğra başarıya pedal çevirdi

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Buğra başarıya pedal çevirdi
13 Temmuz 2020 Pazartesi 17:52

Mesarya bölgesinde aktif lisanslı sporcu olarak, yıllardır disiplinli bir şekilde bisiklet sporu ile ilgilenen Buğra Cömert, Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu’nun, 12 Temmuz 2020 Pazar günü gerçekleştirdiği 2020 Zamana Karşı (TT) Bireysel Yol Bisiklet Yarışında, başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Geçtiğimiz günlerde antrenman esnasında geçirdiği kaza sonrasında yaralanan Buğra Cömert, ciddi sakatlıkları olmasına rağmen, kendini toparlayarak katıldığı Zamana Karşı Bireysel Yol Bisiklet Yarışında, başarılı bir yarış çıkararak, master 1 kategorisinde birinci, genel klasmanda ise üçüncü olurken, bugüne kadar kazandığı başarılarına bir yenisini daha ekledi.

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