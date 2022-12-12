Bowling şampiyonları UKÜ ve AÖA

Kuzey Kıbrıs Üniversite Sporları Federasyonu (KKÜSF) tarafından organize edilen bowling müsabakaları tamamlandı. Kadınlarda Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), erkeklerde de Atatürk Öğretmen Akademisi (AÖA) takımları şampiyon oldu. Girne Kings Bowling Center’de gerçekleşen organizasyona kadınlarda 8, erkeklerde de 6 takım yarıştı.

Kadınlarda UKÜ’nün ardından ikincilik Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) takımının olurken, üçüncülük ise Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) takımının oldu. Erkeklerde ise AÖA’nın ardından ikincilik DAÜ takımının olurken, üçüncü ise UKÜ takımı oldu.

Müsabakalar sonunda başarılı olan takımlara ödüllerini KKÜSF Başkanı Hüseyin Aşkın Kınacı takdim etti.

