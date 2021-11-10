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Bostancı’da taklalar atılmaya başlandı

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Cimnastik Federasyonu, 10 bin çocuk hedefimiz doğrultusundaGençlik Dairesi müdürü Hasan Eren’in destekleriyle Bostancı’da cimnastik salonunu hizmete koyarken, salonda antrenmanlar başladı

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Bostancı’da taklalar atılmaya başlandı
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KKTC Cimnastik Federasyonu büyümeye ve gelişmeye devam ederken, Gençlik Dairesi müdürü Hasan Eren’in destekleriyle Bostancı’da da cimnastik salonunu hizmete koydu.
Salonda antrenmanlar SESDER – Yarkın Cimnastik Kulübü antrenörleri Emine Yarkın Özikiz ve Selçuk Özikiz yönetiminde başladı.
KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, federasyonun, Bostancı’da hizmete giren cimnastik salonu ile ilgili şu açıklamayı yaptı:
“Spor adamları olarak bahane üretmeyi bırakıp çocuklarımız için üretmeliyiz. Çünkü gerçekten değişmeye başlamanın zamanı geldi.
Cimnastik Federasyonu olarak 27. takla noktamız Bostancı oldu.Kırsaldaki çocuklarımız her zaman hassas noktamız olmuştur. Bu nedenle de Bostancı’da salon hizmete koymak bizler için çok önemlidir.
10 bin çocuk hedefimiz doğrultusundaVadili’den sonra Bostancı’da da çocuklarımızın takla atmasına destek veren Gençlik Dairesi müdürü Hasan Eren hocamıza,cimnastik ailesi olarak çok teşekkür ederiz.
 
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