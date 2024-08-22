Boran Bora Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda kulaç atacak

Açıksu'nun yıldız genci Boran Bora Boğaziçi Kıtalararası Yüzme yarışında kulaç atacak

Fast Frogs Spor Kulübü yüzücüsü BORAN BORA Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin 25 Ağustos 2024 Pazar gün 36.sını düzenleyeceği Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na katılmak üzere bugün adadan ayrıldı. 6.5 km mesafedeki yarışma, Kanlıca İskelesi'nden başlayıp Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı'nda sona erecek.

BORAN’IN HEDEFİ OCEANMAN WORLD FİNAL DUBAİ

Açıksu yüzme branşına daha önce katılmış olduğu Oceanman yarışmalarıyla ülkemizi Tayland - Phukette ve İtalya - Lago d'orta'da temsil eden başarılı yüzücümüz, Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na ilk kez katılarak büyük bir tecrübe kazanacak. Yüzmedeki gururumuz Boran, esas hedefini ise Aralık ayındaki Oceanman World Final Dubai'de yarışarak başarılı bir performans ortaya koymak olarak belirledi.

